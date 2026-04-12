Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlere yönelik yapılan analizlerin sonuçlarına ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi.

İddialara göre, Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas’ın test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Bazı örneklerde farklı maddeler tespit edildiği öne sürüldü

Soruşturma dosyasına yansıdığı iddia edilen bilgilere göre, bazı isimlere ait örneklerde farklı maddelere rastlandığı öne sürüldü. Bu kapsamda, oyuncu İbrahim Çelikkol’a ait saç örneğinde belirli maddelerin tespit edildiği iddia edildi.

Benzer şekilde, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan ile ilgili analizlerde de farklı bulgular yer aldığı ileri sürüldü.

Hande Erçel ile ilgili iddialar da gündemde

Oyuncu Hande Erçel’e ilişkin test sonuçlarında ise bazı maddelerin tespit edildiği iddialar arasında yer aldı.