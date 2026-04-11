Mustafa Elitaş, Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla bir otelde düzenlenen “Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı”nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Vatandaşın beklentisi arttı”

Türkiye’de son yıllarda vatandaşların taleplerinin arttığını belirten Elitaş, teknolojik gelişmelere dikkat çekerek, “2002’de temel ihtiyaçlar konuşulurken bugün vatandaş fiber internet istiyor. Bu, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

Elitaş, vatandaşların beklentilerinin yükselmesini doğal karşıladıklarını ifade ederek, bu taleplerin Recep Tayyip Erdoğanliderliğindeki hükümete duyulan güvenle bağlantılı olduğunu savundu.

Özgür Özel’e eleştiri: “Vesayet altında”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulunan Elitaş, muhalefetin ülke yararına çalışmadığını öne sürdü. Özel’in açıklamalarını da eleştiren Elitaş, anayasa tartışmaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

“Zihni özgür değil” ifadeleri dikkat çekti

Elitaş, konuşmasında Özgür Özel’i hedef alarak, “Özgür Bey’in zihni özgür değil. Vesayet altında. Önce zihnini özgürleştirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Geçmişte birlikte çalıştıklarını hatırlatan Elitaş, Özel’in grup başkanvekilliği dönemindeki performansına da atıfta bulunarak, mevcut tutumunu eleştirdi.

Toplantıda siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş’ın açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı.