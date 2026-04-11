Iğdır’da kanlı kavga meydana geldi. Iğdır’a bağlı Karakuyu Köyü’nde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda, kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlarla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma şüphelilerin peşinde

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.