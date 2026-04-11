Iğdır’da kanlı kavga meydana geldi. Iğdır’a bağlı Karakuyu Köyü’nde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda, kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlarla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta feci kaza: 2 yaralı
2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma şüphelilerin peşinde

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA