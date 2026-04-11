A.B.İ., salı akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya devam ederken kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. OGM Pictures imzalı ve Cem Karcı yönetmenliğindeki dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Turgut Tunçalp “İhtiyar” rolüyle geliyor

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı diziye, deneyimli oyuncu Turgut Tunçalp dahil oldu. Tunçalp, dizide “İhtiyar” karakterine hayat verecek.

Daha önce aynı yapım şirketinin Sahipsizler dizisinde rol alan oyuncunun, 14. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil olacağı öğrenildi. “İhtiyar” karakterinin, Doğan’ın İzmir’deki tüm işlerini emanet ettiği güvenilir dostu olarak izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Şimşek karakteri sezon sonuna doğru geliyor

Öte yandan dizide merakla beklenen “Şimşek” karakterine kimin hayat vereceği ise henüz netlik kazanmadı. Yapım kulislerinden edinilen bilgilere göre, yeni bir değişiklik olmazsa bu karakterin sezon sonuna doğru hikâyeye dahil olması bekleniyor.

Yeni transferlerle dikkat çeken A.B.İ., sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini artırmayı sürdürüyor.