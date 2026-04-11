Devlet Bahçeli, ameliyat olan ve tedavisi devam eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile telefonda görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin İstanbul’da Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan Tatlıses’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

MHP’den resmi açıklama

Partiden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir” ifadelerine yer verildi.

Sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.