Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, katıldığı Senem Aydın programı’nda uzun süredir gündemde olan torpil iddialarına ilk kez bu kadar açık yanıt verdi.

“En haksız eleştiri bu”

Hakkında yapılan yorumların kendisini zaman zaman kırdığını ifade eden Civelek, “Annen sayesinde bir yerlere geldin” eleştirilerinin en haksız yorumlar olduğunu dile getirdi. Başarısının küçümsenmesine tepki gösteren oyuncu, bu tür söylemleri artık dikkate almadığını belirtti.

“4 sezon oldu, hâlâ aynı şey konuşuluyor”

Dizinin dördüncü sezonuna gelmesine rağmen aynı eleştirilerin devam etmesine dikkat çeken Civelek, “Dördüncü sezon olmuş, hâlâ annemin konuşulmaması lazım. Buna rağmen konuşuluyorsa, beni çekemeyenler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kapıyı açtı ama yürüyen benim”

Eleştirilerin odağındaki konuyu açıkça kabul eden oyuncu, annesinin sektöre girişte etkisi olduğunu ancak başarının tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı. Civelek, “Annemin bana kapıyı açtığı doğru. Ama o kapıdan kendi basamaklarımla, kendi ayakkabılarımla ilerledim” dedi.

Oyuncu, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında yoluna odaklandığını belirterek, gereksiz yorumlara kulak asmadığını da sözlerine ekledi.