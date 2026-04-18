Küresel dijital platformların reklam gelirleri üzerindeki hakimiyetinin yerel ve ulusal basın açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Çay,

“İçerik üreticisinin hakkını koruyan, emeği görünür kılan ve adil gelir paylaşımını sağlayan bir sistemin inşası büyük önem taşıyor” dedi.

Telif haklarına yönelik çalışmaların da bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

Basın sektöründe dönüşüm vurgusu

Medyanın çok katmanlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getiren Çay, bu değişimin özellikle:

Ekonomik sürdürülebilirlik

Dijital dönüşüm

Meslek etiği

başlıklarında yoğunlaştığını söyledi.

2025 yılı itibarıyla 2 bini aşkın süreli yayına sağlanan kamu desteğinin 6 milyar TL’yi aştığını açıklayan Çay, yeni gelir modellerinin geliştirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

“Doğru haber alma hakkı korunmalı”

Gazeteciliğin yalnızca hız değil; doğruluk ve güvenilirlik anlamına geldiğini vurgulayan Çay, artan küresel dezenformasyon tehdidine dikkat çekerek, toplumun doğru haber alma hakkının korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Eğitim ve yapay zekâ vurgusu

Basın İlan Kurumu’nun eğitim faaliyetlerine de değinen Çay, özellikle yapay zekâ ve dijital yetkinliklere yönelik çalışmaların gazeteciliğin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin artırılacağını söyleyen Çay, nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

“Güçlü basın, güçlü toplum demektir”

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade eden Çay, güçlü bir medya yapısının sağlıklı bir kamuoyu için şart olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin uluslararası krizlerde barıştan yana tavır aldığını da sözlerine ekledi.

TGK’dan Basın İlan Kurumu’na destek

Toplantıda konuşan Nuri Kolaylı ise yerel basın için resmi ilan ve reklam gelirlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, Basın İlan Kurumu’nun sağladığı destek mekanizmalarının sektöre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

“Türk basını güçlenerek çıkacak”

Konuşmasının sonunda sektörün geleceğine dair umutlu mesajlar veren Çay,

“Ortak akıl, güçlü iş birliği ve kararlı vizyonla Türk basını bu dönüşüm sürecinden daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.