Konuşmasına Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısına değinerek başlayan Özbek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Ayrıca kulübün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu’nun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa başarılarıyla gurur

Galatasaray’ın farklı branşlardaki başarılarına dikkat çeken Özbek, özellikle kadın voleybol ve erkek sutopu takımlarının Avrupa’da kazandığı kupaların önemine vurgu yaptı. Taraftar desteğinin bu başarıda büyük rol oynadığını belirten Özbek, kadın basketbol takımının da Avrupa Ligi finaline yükseldiğini hatırlattı.

“İnancımız ilk günkü gibi aynı”

Süper Lig’de şampiyonluk hedefinin net olduğunu söyleyen Özbek,

“Futbol takımımız 26. şampiyonluğa gidiyor. Takımıma inancım ilk günkü gibi aynı. Galatasaray camiası bu yürüyüşte takımının arkasında” dedi.

Kulübün DNA’sında kazanma kültürü olduğunu vurgulayan Özbek, birlik çağrısı yaparak, “Herkesin yan yana gelmesinin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Aslantepe Vadisi Projesi başlıyor

Özbek, kulübün geleceği için büyük önem taşıyan Aslantepe Vadisi Projesi hakkında da bilgi verdi. Stadın yanında yer alan 62 dönümlük arazide büyük bir spor kompleksi kurulacağını belirten Özbek, projede basketbol ve voleybol salonları, yüzme havuzu ve idari binaların yer alacağını açıkladı.

Yaklaşık 150 bin metrekarelik alana kurulacak projenin bütçesinin 200 milyon dolar civarında olduğunu ifade eden Özbek, temel atma töreninin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan’da yapılacağını duyurdu.

Gündem: Şampiyonluk

Özbek, sezonun geri kalanında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

“Zor zamanları aştık, daha güçlü çıktık. Şimdi hedefimiz belli: Şampiyonluk.”