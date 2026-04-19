İstanbul’da da seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul genelinde, ikisi konsoloslukta olmak üzere Avcılar dahil 5 ilçede kurulan sandıklarda Bulgaristan vatandaşları oy kullanıyor.

Erken Seçim Kararı

Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev erken seçim kararı aldı. Ülke böylece son 5 yılda 8’inci kez sandık başına gitmiş oldu.

Türkiye’de 27 Sandık Kuruldu

Seçime toplam 14 siyasi parti katılırken, yurt dışında en fazla Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de 27 sandık kuruldu. İstanbul’da ise oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı ve 20.00’ye kadar devam edecek.

Avcılar’da Uzun Kuyruklar

Avcılar’daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Seçmenler kayıt ve kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçim sonuçlarının, Bulgaristan’daki siyasi dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.