İran devlet televizyonuna konuşan Kalibaf, ABD’nin bölgedeki deniz ablukası ve kısıtlamalarına tepki göstererek boğazdaki gelişmeleri değerlendirdi.

“Abluka Kabul Edilemez”

Kalibaf, ABD’nin uygulamalarını “düşüncesiz bir adım” olarak nitelendirerek, bölgedeki deniz trafiğinin İran’ın kontrolü sayesinde sürdüğünü savundu.

“Geçişlere İzin Vermeyiz”

İranlı Meclis Başkanı açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Hürmüz Boğazı’ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur.”

Gemi Geçişleri İçin Sert Uyarı

Kalibaf, ABD’nin ablukayı sürdürmesi halinde boğazdaki gemi geçişlerinin ciddi şekilde kısıtlanabileceğini belirtti.

Askeri Gerilim Mesajı

İslamabad’daki görüşmelere de değinen Kalibaf, ABD heyetine yönelik sert uyarılar yaptıklarını ve bölgedeki askeri hareketliliğe karşı net tavır aldıklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle açıklamalar uluslararası gerilimi yeniden gündeme taşıdı.