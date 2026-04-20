16 Nisan 2022’de nikâh masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, aynı yıl temmuz ayında kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ayrılık İddiaları Güçlendi

Bir süredir mutlu evlilikleriyle bilinen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık dikkat çeken ikiliyle ilgili söylentileri güçlendiren gelişmeler yaşandı.

Yüzük Detayı Dikkat Çekti

Lara Paşalı’nın son günlerde yaptığı paylaşımlarda evlilik yüzüğünü takmaması, ayrılık iddialarını daha da artırdı. Ayrıca 16 Nisan’daki evlilik yıl dönümüne ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Düğün Fotoğraflarını Sildi

Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırdığı görülürken, çiftin birlikte yer aldığı bazı karelerin ise hâlâ profilinde durduğu belirtildi.

Çiftten Açıklama Yok

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı cephesinden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, çiftin konuyla ilgili yapacağı olası açıklamaya çevrildi.