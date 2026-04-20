Atv ekranlarında yayınlanan, OGM Pictures imzalı A.B.i dizisi yeni bölümleriyle dikkat çekerken sürpriz bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat ve ekibinin kaleme aldığı dizide önemli bir karakter projeye veda ediyor.

Dizide Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun A.B.i’ye veda edeceği öğrenildi. Bu ayrılık, dizinin hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

15. Bölümde Ayrılıyor

Kulis bilgilerine göre Tarık Papuççuoğlu, dizinin 15. bölümünde projeden ayrılacak. Son olarak 13. bölümü yayınlanan dizinin, önümüzdeki hafta maç yayını nedeniyle ekrana gelmeyeceği, yeni bölümün ise 28 Nisan’da izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Öte yandan dizide merakla beklenen “Şimşek” karakteriyle ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor.