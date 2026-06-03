Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, 66 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Muhtar’ın vefatı medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar, rahatsızlanmasının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumu ağırlaşan ünlü sunucu, hastanede yaşamını yitirdi.

Vefat sonrası vasiyet iddiası yeniden gündemde

Reha Muhtar’ın vefat haberinin ardından geçmişte yaptığı “vasiyet” açıklaması yeniden gündeme geldi. Muhtar’ın, eski eşi Deniz Uğur’un cenazesine katılmamasını istediğine yönelik ifadeleri sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Velayet süreci daha önce gündem olmuştu

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında, ikiz çocuklarının velayeti nedeniyle geçmişte uzun süren hukuki anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Söz konusu süreç, o dönem kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ünlü televizyoncunun vefatıyla birlikte hem kariyeri hem de özel hayatına ilişkin detaylar yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.