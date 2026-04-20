Şi Cinping, Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve Körfez bölgesindeki güvenlik durumunu ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Şi, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin kesintisiz sürdürülmesinin hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Enerji ve ticaret açısından kritik bir geçiş noktası olan boğazda normal seyrin korunması gerektiğini vurguladı.

Çin’in bölgede acil ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması yönündeki çağrısını yineleyen Şi, çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesine destek verdiklerini dile getiren Şi, barış sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bölge ülkelerinin iyi komşuluk ilişkileri temelinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Şi, güvenlik ve iş birliği odaklı bir yaklaşımın uzun vadeli istikrarı güçlendireceğini söyledi. Ülkelerin kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı duyulmasının önemine dikkat çekti.

Çin ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değinen Şi, kapsamlı stratejik ortaklığın bu yıl 10’uncu yıl dönümüne ulaştığını hatırlattı. Şi, karşılıklı güvenin artırılması, ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi ve üst düzey temasların sürdürülmesi için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.