ABD merkezli veri analitiği ve yapay zekâ şirketi Palantir Technologies, X hesabından yayımladığı kapsamlı manifesto ile küresel ölçekte tartışma başlattı. “Teknolojik Cumhuriyet” başlığıyla paylaşılan metin, teknoloji dünyasının rolü, ulusal güvenlik, yapay zekâ ve modern siyasete dair çarpıcı tezler içeriyor.

Silikon Vadisi’ne “ulusal sorumluluk” çağrısı

Manifestoda, Silikon Vadisi’nin yükselişini borçlu olduğu ABD’ye karşı ahlaki bir yükümlülüğü bulunduğu vurgulanarak, teknoloji elitlerinin ulusal savunmaya daha aktif katılması gerektiği savunuldu. Metinde, mühendislerin yalnızca ticari ürünler değil, güvenlik odaklı teknolojiler geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

“Yumuşak güç yetmez, yazılım tabanlı sert güç dönemi”

Metnin en dikkat çeken bölümlerinden biri, küresel güç dengelerine ilişkin değerlendirmeler oldu. Yumuşak gücün artık yeterli olmadığı belirtilirken, yeni dönemde “sert gücün yazılım üzerine inşa edileceği” iddia edildi. Yapay zekâ destekli askeri teknolojilerin kaçınılmaz olduğu savunularak, asıl meselenin bu sistemlerin kim tarafından ve hangi amaçla geliştirileceği olduğu vurgulandı.

Yapay zekâ ve savaş: “Kaçınılmaz gerçeklik”

Manifestoda, yapay zekâ silahlarının geliştirilmesinin durdurulamayacağı öne sürülerek, rakip ülkelerin bu alanda hızla ilerlediğine dikkat çekildi. Bu bağlamda, ABD’nin geri kalmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca “ulusal hizmetin evrensel bir görev olması” gerektiği görüşü de metinde yer aldı.

Toplumsal ve siyasi eleştiriler

Metin yalnızca teknoloji ve güvenlikle sınırlı kalmayarak, modern toplum ve siyasete yönelik sert eleştiriler de içerdi.

Kamu görevlilerinin aşırı baskı altında olduğu ve bunun yetenekli isimleri kamu hizmetinden uzaklaştırdığı,

Siyasetin “psikolojileştirilmesinin” toplumsal tartışmaları saptırdığı,

Bazı kültürel yaklaşımların eleştiriye kapatılmasının ilerlemeyi engellediği savunuldu.

Ayrıca, Batı toplumlarının kimlik ve değerler konusunda “boş bir çoğulculuğa” sürüklendiği iddiası da manifestoda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“Atom çağı bitiyor, yapay zekâ çağı başlıyor”

Manifestoda, nükleer caydırıcılığın yerini yapay zekâ temelli yeni bir caydırıcılık düzenine bırakacağı ileri sürüldü. Bu görüş, uzmanlar arasında en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi.

Şirketin arka planı

2003 yılında Peter Thiel ve Alex Karp tarafından kurulan Palantir Technologies, büyük veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı yazılımlar geliştiriyor.

Şirketin öne çıkan platformları arasında:

Gotham: İstihbarat ve savunma kurumları için veri analizi

Foundry: Şirketler için operasyonel veri entegrasyonu

Palantir’in yazılımları; terörle mücadele, askeri operasyonlar, finansal suç analizi ve sağlık verileri gibi kritik alanlarda kullanılıyor.

Küresel yankı

Manifesto, teknoloji şirketlerinin siyasi ve askeri alanlardaki rolüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle yapay zekâ ve savaş teknolojileri konusundaki sert ifadeler, etik ve güvenlik boyutlarıyla yoğun eleştiri ve destek yorumlarını beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre bu metin, yalnızca bir şirketin görüşlerini değil, Silikon Vadisi içindeki daha geniş bir düşünce akımının işareti olabilir.