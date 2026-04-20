Son zamanlarda etkili olan yağış ve karların erimesiyle derelerin taşıdığı alüvyon, Van Gölü'nün rengini değiştirdi. Derelerin göle döküldüğü kısımlardaki renk değişimi, dronla görüntülendi. Gölün sahil kenarları kahverengi olurken, açıklar ise mavi kaldı. Bölge halkı, son yılların en yağışlı kış sezonunu geçirdiklerini, bu durumun özellikle su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

Van Gölü'ndeki renk değişimini görüntüleyen Emrah Yağar ise 'Karların erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle derelerden akan çamurlu sular Van Gölü'ne dökülüyor. Bu nedenle de sahil kahverengine dönüşmüş. Biz de bu manzarayı görüntülemeye çalıştık' dedi. (DHA)