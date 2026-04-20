ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi’nde İran bandıralı bir kargo gemisine yönelik ABD müdahalesini duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan geminin durdurulduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi.

Trump’ın açıklamasına göre, yaklaşık 275 metre uzunluğundaki ve “TOUSKA” adlı İran bandıralı kargo gemisi, Umman Körfezi’nde ABD ablukasını aşmaya çalıştı. ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance (DDG-111)tarafından durdurulmak istenen gemiye, gerekli uyarıların yapıldığı ancak İranlı mürettebatın bu çağrılara uymadığı öne sürüldü.

Trump, müdahalenin ardından geminin makine dairesinin hedef alındığını belirterek, “Donanma gemimiz makine dairesini vurarak onları oldukları yerde durdurdu” ifadelerini kullandı. Operasyon sonrasında ABD Deniz Piyadeleri gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdi.

Ayrıca Trump, TOUSKA isimli geminin geçmişte yasa dışı faaliyetler nedeniyle United States Department of the Treasuryyaptırım listesinde yer aldığını belirtti. Geminin tamamen ABD kontrolünde olduğunu vurgulayan Trump, “Şu anda geminin içeriğini inceliyoruz” açıklamasını yaptı.