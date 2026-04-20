Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu’nun kapanış oturumuna katıldı. “Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili yer aldı.

15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen program, kapanış oturumuyla sona ererken “İstanbul Deklarasyonu” da genel kurulun onayına sunuldu.

“Zor ve Türbülanslı Bir Dönemden Geçiyoruz”

Kurtulmuş, bir hafta süren görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, dünyada artan gerilimlere dikkat çekti. Çatışmalar, vekalet savaşları, ekonomik krizler ve göç hareketlerinin küresel ölçekte ciddi sorunlara yol açtığını belirten Kurtulmuş, yoksulluk ve kıtlığın birçok bölgede sıradan hale geldiğini ifade etti.

Ayrıca iklim krizi ve çevresel yıkımın da insanlık için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Dünyanın Yeni Bir Yola İhtiyacı Var”

Kurtulmuş, yaşanan sorunların büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu belirterek çözümün de insan iradesiyle mümkün olacağını söyledi. Mevcut küresel düzenin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Kurtulmuş, daha adil ve insan odaklı bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Adalet, hakkaniyet ve insan onurunu merkeze alan yeni bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Küresel Mimari Vurgusu

Konuşmasında uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi gerektiğine de değinen Kurtulmuş, hem siyasi hem ekonomik alanlarda yeni bir küresel mimariye ihtiyaç olduğunu söyledi. Parlamentolar arası diyalog ve iş birliklerinin bu süreçte önemli rol oynayacağını belirtti.

Kurtulmuş, İstanbul Deklarasyonu’nun uzlaşıyla kabul edilmesini de toplantının önemli kazanımlarından biri olarak değerlendirdi.