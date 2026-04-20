Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta kurulu iskele, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 3 işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kaza, Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. İskelenin çökmesiyle birlikte işçilerin düşmesi üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 3 işçiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı