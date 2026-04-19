Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir düzenleme duyuruldu. EGO Genel Müdürlüğütarafından yapılan açıklamaya göre, 312 numaralı hattın güzergahı üzerinde bulunan Beşikkaya Postanesi altındaki 1858. Cadde, yürütülen çalışmalar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kapatma kararıyla birlikte 312 numaralı hatta sefer yapan araçların güzergahı da değiştirildi. Buna göre otobüsler, Orhan Kemal Caddesi üzerinden Ali Bey Kavşağı ve 1851. Cadde güzergahını kullanarak seferlerine devam edecek. Dönüş güzergahında da aynı uygulama geçerli olacak.

Öte yandan çalışma süresince bazı duraklarda hizmet verilemeyecek. EGO’nun duyurusuna göre 32020, 32021, 32019 ve 32022 numaralı duraklar geçici olarak kullanım dışı bırakıldı.

Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.