Silivri'deki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden mahkemeye götürülürken yaşadıklarını anlatarak sert açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, sabah saat 06.30'da uyandırıldığını, 07.30'da cezaevinden çıkarıldığını ve yaklaşık 60 kilometre yol aldıktan sonra aracın arızalandığı gerekçesiyle geri döndürüldüğünü söyledi. Yaşananlara tepki gösteren İmamoğlu, “Araba bozuksa niye dönüyoruz dedim. 60 kilometre geldiniz, kalan mesafe de zaten o kadar. Arıza yaptıysa niye geri döndürüyorsunuz diye sordum. Bunun bir talimat olduğunu, aracın bozuk olduğuna inanmadığımı söyledim” dedi.

Mahkemede yaptığı açıklamada yaşananların “psikolojik şiddet” olduğunu savunan İmamoğlu, “Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir. Başsavcının egosu için İmamoğlu Kartal’a gelmesin, yargıç karşısına çıkmasın diye bir tezgâh kurulmuştur. Buna alet edilenlerle ilgili işlem yapılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adil yargılanma hakkının engellendiğini öne süren İmamoğlu, “Üzüntüyle ifade ediyorum ki adil yargılamayı katletmeye çalışan bir düzenle karşı karşıyayım. Bu insanları kınıyorum, Türk milletine havale ediyorum. Ben huzurda savunma yapmak istiyorum. Çünkü yüce Türk yargısını yerle bir etmek isteyenlere karşı mücadele veriyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Eylül 2026 saat 10.00'a erteledi.