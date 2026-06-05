Olay, 5 Şubat Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'den yola çıkan şüpheliler Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi Köyü'nde evde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının yaklaşık 740 bin lira değerindeki altınlarını çaldı. Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı araç ve kimlik bilgileri belirlenirken, İstanbul'a doğru hareket ettikleri de tespit edildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ AYNI GÜN YAKALADI

Şüphelilerin Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir adrese gelebileceği bilgisini alan ekipler bölgede önlem aldı. Akşam saatlerinde 34 HV 2875 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mesut Can D. (26), Baran E. (28) ve Görkem B. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda Mesut Can D.'de 16 bin lira, Baran E.'de 15 bin 400 lira ve Görkem B.'de ise 9 bin 400 lira ele geçirildi. Araçta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerde Mesut Can D.'nin poliste daha önceden ullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'Hırsızlık', Baran E.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', Görkem B.'nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kayıtları olduğu belirlendi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)