Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin aylardır sürdürdüğü hak mücadelesinin zaferle sonuçlandığını duyurdu. Sendika adına açıklama yapan Genel Başkan Gökay Çakır, işçilerin tazminatları, yıllık izin ücretleri, toplu iş sözleşmesi farkları ve zorunlu ücretsiz izinde geçen sürelere ilişkin alacaklarının hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, ödemelerde herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda sürecin takip edilmesi için sendika, şirket ve ilgili kurumlar arasında bir mekanizma oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sendikal haklar ile zorunlu ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin yürüttüğü teftiş sonucunda ortaya çıkabilecek ek hakların da şirket tarafından itiraz edilmeksizin ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hiçbir söze kanmadık, yalnızca irademize ve dayanışmaya inandık. Bizimle yürüyen halkımıza ve madenci dostlarımıza teşekkür ederiz. Birlikte direndik, birlikte kazandık" denildi.

DORUK MADENCİLERİ DESTEĞE GİDİYOR!

Doruk Madencilik direnişinin ardından Ankara'daki heyetin, Edirne'de 15 gündür eylemlerini sürdüren Özşen Madencilik işçilerine destek vermek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi. Sendika, işçi hakları mücadelesini farklı bölgelerde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.