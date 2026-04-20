Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde yaşanan Türk derbisi sonrası bir tebrik mesajı yayımladı. Finalde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelirken, organizasyon Türk kadın basketbolu adına tarihi bir ana sahne oldu.

“Tarihi Bir Gün Yaşadık”

Bakan Bak mesajında, iki Türk kulübünün Avrupa’nın en prestijli kadın basketbol organizasyonunda final oynamasının gurur verici olduğunu vurguladı. İspanya’nın Zaragoza kentinde oynanan karşılaşmada şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet’i tebrik eden Bak, finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring’i de başarılı performansından dolayı kutladı.

Türkiye’den Avrupa’da 10. Şampiyonluk

Osman Aşkın Bak, bu sonuçla birlikte Türkiye’nin kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazandığını hatırlatarak, elde edilen başarının ülke sporu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca her iki kulübe de Avrupa arenasında gösterdikleri mücadele için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.