Crypto.com Arena’da oynanan karşılaşmada Lakers, Rockets’ı 107-98 mağlup ederek seriye önde başladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, maçta 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle mücadele etti.

Lakers’ta Luke Kennard 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, LeBron James 19 sayı ve 13 asistle oynadı. Deandre Ayton da 19 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı.

Rockets cephesinde Jabari Smith ve Tari Eason 16’şar sayı üretirken, Amen Thompson 17 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cavaliers Seriye Galibiyetle Başladı

Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors karşısında 126-113’lük skorla sahadan galip ayrıldı.

Cavaliers’ta Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın yıldızı olurken, Max Strus 24 sayı kaydetti. James Harden ise 22 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

Raptors’ta RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

NBA play-off serileri yüksek tempoda başlarken, takımlar ikinci maçlar için hazırlıklara başladı.