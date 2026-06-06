AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilen programlarda Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de esnaf ziyaretleri yapıldı, mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.

Milletvekilleri Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda yürütülen saha programları kapsamında milletvekilleri ve ilçe teşkilatları, İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurdu.

Çekmeköy'de gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken, ilçeye ilişkin talep ve beklentiler dinlendi. Fatih'te tarihi çarşılar ve mahallelerde yapılan buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edilerek görüş ve öneriler alındı. Küçükçekmece'de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların gündeme ilişkin değerlendirmeleri dinlendi.

"Vatandaşların Talepleri Doğrudan Dinleniyor"

Programlar boyunca milletvekilleri, AK Parti'nin vatandaşlarla kurduğu güçlü bağın temelinde sahadaki samimi iletişimin yer aldığını vurguladı. Vatandaşlardan gelen taleplerin not alındığı belirtilirken, ilgili konuların gerekli kurumlarla paylaşılacağı ifade edildi.

İstanbul'un Her Mahallesine Ulaşılması Hedefleniyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenli olarak sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri ve teşkilat mensupları her hafta farklı ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor. Çalışmalarla İstanbul'un her mahallesine ulaşılması, vatandaşların sorun ve beklentilerinin yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Saha programlarının, vatandaşlarla kurulan iletişimi güçlendirmesi ve yerel ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.