Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun şampiyonu, nefes kesen final serisinin ardından belli oldu. Play-off final serisinin beşinci ve son randevusunda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana’yı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluk Düğümü Son Maçta Çözüldü

Büyük bir heyecana sahne olan final serisinin beşinci maçında VakıfBank, rakibi Fenerbahçe Medicana karşısında etkili bir oyun sergiledi. Sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, seride durumu 3-2’ye getirerek 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı başardı.

VakıfBank Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Bu zaferle birlikte VakıfBank, ligdeki dominance gücünü bir kez daha kanıtladı. Üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan İstanbul temsilcisi, toplamda 15. şampiyonluğunu ilan ederek koleksiyonuna bir kupa daha ekledi.

Fenerbahçe Kapıdan Döndü

Son şampiyonluğunu 2023-2024 sezonunda tadan Fenerbahçe Medicana ise üst üste ikinci kez finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. "Sarı Melekler", seriyi son maça kadar taşıyarak büyük bir direnç gösterse de geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl da podyumun ikinci basamağında kaldı.