Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Gana Meclis Başkanı Alban Sumana Kingsford Bagbin ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Gönül köprüleri vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Gana arasında iş birliklerinin artırılması arzusunda olduklarını aktardı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarıyla Gana ve Türkiye arasında gönül köprüleri kurmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Afrika halkları vurgusu

Türkiye'nin Afrika halklarının her birisine eşit mesafede yaklaştığını ve Afrika ülkeleriyle yakın ilişkilerini sürdürdüğünü bildiren Kurtulmuş, kıta ülkeleriyle her alanda ortak projeler geliştirerek kazan-kazan prensibi çerçevesinde ilişkileri geliştirmek istediklerine vurgu yaptı.