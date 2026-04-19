Dünya genelinde özellikle çocuklar arasında giderek yaygınlaşan miyopi, erken yaşta kontrol altına alınmadığında ilerleyen yıllarda ciddi görme sorunlarına yol açabiliyor.

2050 yılı için dikkat çeken öngörü

Uzmanların paylaştığı verilere göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin, yani 5 milyar kişinin miyop olacağı tahmin ediliyor. Yüksek miyopi oranının ise 1 milyar kişiye ulaşabileceği öngörülüyor.

Türkiye’de de benzer bir eğilimin gözlendiği belirtilirken, özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda miyopi görülme sıklığının her geçen yıl arttığı ifade ediliyor. Bu durumun, çocukların akademik başarısı ve günlük yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabileceği vurgulanıyor.

Artan ekran kullanımı risk faktörleri arasında

Uzmanlar, miyopinin ortaya çıkmasında yalnızca genetik faktörlerin değil, yaşam alışkanlıklarının da önemli rol oynadığını belirtiyor.

Özellikle şu faktörlerin miyopi riskini artırdığı ifade ediliyor:

Uzun süreli ekran kullanımı

Yoğun yakın mesafe aktiviteleri

Açık havada geçirilen sürenin azalması

Miyopinin yalnızca bir görme kusuru olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ilerleyen yaşlarda retina dekolmanı, katarakt ve glokom gibi ciddi göz hastalıkları riskini artırabileceğini belirtiyor.

Erken tanı ve düzenli takip kritik önem taşıyor

Uzmanlara göre miyopinin erken dönemde tespit edilmesi ve düzenli kontrol edilmesi, ilerleme hızının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Son yıllarda miyopi yönetimine yönelik geliştirilen yeni teknolojiler arasında özel optik tasarımlı gözlük camlarının da yer aldığı belirtiliyor. Bu camların, net görüş sağlamanın yanı sıra miyopinin ilerleme hızını azaltmaya yönelik tasarlandığı ifade ediliyor.

Klinik çalışmalarda bazı yeni nesil cam teknolojilerinin miyopi ilerleme hızını ortalama yüzde 60 oranında yavaşlatma potansiyeline sahip olduğuna dair veriler bulunduğu belirtiliyor.

Çocukların yaşam tarzı düzenlenmeli

Uzmanlar, miyopiyle mücadelede yalnızca optik çözümlerin değil, yaşam tarzı değişikliklerinin de önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle şu öneriler öne çıkıyor:

Çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmesi

Ekran kullanım süresinin sınırlandırılması

Düzenli göz muayenelerinin ihmal edilmemesi

Yakın mesafe çalışmalarında molalar verilmesi

Bu önlemlerin, çocukluk çağında başlayan miyopinin ilerleme hızını azaltmada etkili olabileceği ifade ediliyor.