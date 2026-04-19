Sınava toplam 115 bin 883 aday başvurdu. Adayların 44 bin 872’si kadın, 71 bin 11’i erkeklerden oluştu. Sınav, 27 bini aşkın salonda saat 10.15’te başladı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde ise adaylar 10 farklı okulda sınava girdi. Avcılar Atatürk Ortaokulu’nda adaylar sıkı kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

10.00’dan Sonra Giriş Yapılamadı

ÖSYM kuralları gereği saat 10.00’dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmedi. Kimlik problemi yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav sabahı saat 10.00’a kadar açık tutuldu.

60 Dakikalık Test Uygulandı

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanırken, 60 dakika süre verildi.

Sonuçlar 14 Mayıs’ta Açıklanacak

EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026’da açıklanacağı ve 4 yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Adaylar ve yakınları, sınavın tamamlanmasının ardından sonuç tarihini beklemeye başladı.