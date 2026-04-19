Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İlk Yarıda Sessiz Baskı

Mücadeleye etkili başlayan taraf konuk ekip Başakşehir oldu. Karşılaşmanın ilk devresinde oyunun kontrolünü elinde tutan ve bordo-mavili kalede daha fazla görünen İstanbul temsilcisi, yakaladığı net fırsatları skora yansıtamayınca ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Heyecan Son Dakikaya Taşındı

Maçın ikinci yarısında ise oyunun hakimiyeti el değiştirdi. Taraftarının desteğiyle kontrolü ele alan Trabzonspor, aradığı golü 73. dakikada buldu. Sahneye çıkan Augusto, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak pes etmeyen Başakşehir, maçın uzatma dakikalarında geri döndü. 90+3. dakikada Selke ile rakip fileleri havalandıran konuk ekip, skoru 1-1’e getirerek maçın sonucunu tayin etti.

Bu beraberliğin ardından puanını 65’e yükselten Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Başakşehir ise 48 puana ulaşarak Göztepe ile puanını eşitledi. Önümüzdeki hafta Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.