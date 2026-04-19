Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Makbule Dündar, viral içeriklerin bilinçsiz kullanımının cilt sağlığını tehdit ettiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Çocuklarda Tehlikeli Trend: Asitli Ürün Kullanımı

Dr. Dündar, sosyal medyanın etkisiyle çok küçük yaş gruplarının bile cilt bakım ürünlerine yöneldiğini söyledi.

“5-6 yaşındaki çocukların bile asitli maskeler kullandığını görüyoruz. Bu durum oldukça riskli. Her ürün her cilt tipine uygun değildir” dedi.

Yanlış Ürün, Ciddi Hasar

Kontrolsüz kullanılan ürünlerin özellikle akneli ve hassas ciltlerde durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Dündar, yoğun içerikli kozmetiklerin yanlış kullanımının cilt yanıkları ve ileri seviye akne problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

“Önce Cilt Analizi Şart”

Cilt bakımında en önemli adımın doğru analiz olduğunu belirten Dündar, şu uyarıyı yaptı:

“Dermatoloji uzmanına başvurmadan ürün kullanımı önerilmez. Cilt tipi ve riskler belirlenmeden yapılan uygulamalar gözenek tıkanıklığına ve zor tedavi edilen nodüler aknelere neden olabilir.”

Viral Maskelere Dikkat

Glikolik asit ve laktik asit gibi içeriklerin bilinçsiz kullanımının ciddi cilt yanıklarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, sosyal medyada popüler olan her ürünün güvenli olmadığını vurguluyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir cilt için bilinçli hareket edilmesi ve mutlaka dermatolojik danışmanlık alınması gerektiğinin altını çiziyor.