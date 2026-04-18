Fuar hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Murat Herdem, 'Havacılık sektörü hızla büyüyen bir sektör. Türkiye'de bütün hava yolu şirketlerinin toplamda 600-700 civarında uçak siparişi var. Yeni hatlar açılıyor ve büyüyen sektörde ciddi anlamda istihdam imkanları ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu fuarda gençler hava yolu şirketlerinden, teknik bakım şirketlerinden, uçuş okullarından geleceklerine yön verecek kararlar noktasında hem bilgi alıyorlar hem de onlara referans olacak şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı yakalıyorlar' diye konuştu. Yoğun ilgi gören fuar, yarın sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin (DHMİ) destekleriyle bu sene 8'inci kez kapılarını açan IFTE 2026, gökyüzünde kariyer amaçlayan binlerce adayı sektör temsilcileriyle buluşturuyor. 2013'ten bu yana düzenlenen fuarda başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere 70'in üzerinde havayolu şirketi, uçuş akademisi, üniversite ve yer hizmetleri kuruluşu stant açtı.

Gençler sektöre temas ediyor

Fuarın kapsamı hakkında bilgi veren IFTE Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı organizasyon sorumlusu Murat Herdem, 'İIFTE Havacılık Eğitim Fuarı, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin, üniversite öğrencilerinin ya da üniversite mezunlarının kariyer için sektörle buluşma noktası aslında. Biz bu fuarımızı böyle tarif edebiliriz. Burada hava yolu şirketleri, yer hizmetleri şirketleri, uçak bakım şirketleri, uçuş okulları, üniversiteler, havacılığın birçok farklı alanından simülatör üreticileri, temsilcileri var. Bunlar hem üreticiler birbirleriyle bir iş birliği bağlantısı yapıyor hem de kariyer hedefleyen gençler burada sektörle temas ederek hangi kriterlere sahip olmaları gerektiği konusunda doğrudan şirketlerden bilgi edinme şansı yakalıyor' dedi.

"Onlara referans olacak şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı yakalıyorlar"

Herdem, 'Havacılık sektörü hızla büyüyen bir sektör. Uçak siparişlerimiz var. Yani şu anda Türkiye'de bütün hava yolu şirketlerinin toplamda 600-700 civarında uçak siparişi var. Yeni hatlar açılıyor, yeni şirketler destinasyonlar açıyor ve büyüyen sektörde, özellikle son yıllarda teknik tarafta da ciddi anlamda yatırımlar var ve uçak bakım alanında da ciddi anlamda istihdam imkanları ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bunu hem üniversitelerden hem de özel eğitim kurumlarından yetişen iş gücüyle karşılamak gerekecek. Burada da bu ortam sağlandığı için gençler hava yolu şirketlerinden, teknik bakım şirketlerinden, uçuş okullarından geleceklerine yön verecek kararlar noktasında hem bilgi alıyorlar hem de onlara referans olacak şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı yakalıyorlar' açıklamasında bulundu.

"Onların gözündeki bu ışığı gördükçe de çok da mutlu oluyoruz"

Fuarda gençlerle deneyimlerini paylaşan AJet Havayolları Sorumlu Kaptan Pilotu Ahmet Numan Eker ise mesleğe olan ilginin sevindirici olduğunu belirtti, '11 yıldır fiili olarak uçuyorum, 4 yıldır da kaptan olarak görev yapmaktayım. Burada uçuculuğun, bilhassa da kokpit tarafının avantajlarını, dezavantajlarını, bizim hayatımıza olan zorluklarını, kolaylıklarını yeni nesildeki arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu fuarda gördük ki genç nesildeki arkadaşlarımızın havacılığa ciddi gönül vermiş durumları var. Tabii ki mesleğin maddi olarak avantajları var ama çoğunlukla görüyorum ki havacılık aşkından dolayı buradalar. Onların gözündeki bu ışığı gördükçe de çok da mutlu oluyoruz. Fuara ilginin çok yoğun olması çok güzel, böyle devam etmesini istiyoruz her zaman' şeklinde konuştu.

70'ten fazla kurum katıldı

Atatürk Havalimanı C Terminali'nde dün başlayan fuarda, havacılık meraklıları 'Nasıl pilot olurum?', 'Pilotaj eğitim maliyetleri nelerdir?', 'Kabin memuru ve teknisyen olma şartları nelerdir?' gibi soruların cevaplarını doğrudan kurum temsilcilerinden alma fırsatı buluyor. Eğitim kurumları ile beraber yerli ve yabancı simülatör üreticilerinin de katıldığı organizasyon, havacılık istihdamına yönelik kariyer platformu olarak görülüyor.

Dün kapılarını açan ve bugün de yoğun ziyaretçi ağırlayan IFTE 2026 Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı, yarın bitecek.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)-