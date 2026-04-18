Muğla’nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını aldıktan sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), memleketinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Şişman’ın gitarının tabutunun önüne konulması duygusal anlara sahne oldu.

Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Tamer Şişman reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şişman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazede Duygusal Anlar Yaşandı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki İskele Mezarlığı’na getirildi.

Cenaze törenine annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Şişman’ın tabutunun önüne gitarı konulurken, annesi Sevgül Dalbudak’ın oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü. Dalbudak’ın, “Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş” sözleri cenazede duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

İkindi Namazının Ardından Defnedildi

Rıza Tamer Şişman için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ardından cenazesi İskele Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın, sevenleri tarafından gitarıyla son yolculuğuna uğurlanması törende en dikkat çeken detaylardan biri oldu.