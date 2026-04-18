Recep Tayyip Erdoğan, 5’inci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, çatışmaların etkileri ve bölgesel istikrar konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bölgedeki Çatışmalar ve Barış Süreci Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede özellikle İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölge üzerindeki etkileri gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu çatışmaların yalnızca ilgili ülkeleri değil, tüm bölgeyi yıprattığını belirterek, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin, ilgili ülkelerle birlikte barışın sağlanmasına yönelik çabalarını artırarak devam ettirdiği vurgulandı.

Irak’ta Sükunetin Korunmasının Önemi Vurgulandı

Görüşmede Irak’taki istikrarın korunmasının bölgesel güvenlik açısından kritik önemde olduğu değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik ayrılıkçı senaryoların bölgeye fayda sağlamayacağını belirterek, Irak’ta huzur ve sükunetin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda taraflar, bölgedeki siyasi gelişmelerin yakından takip edilmesi ve diplomatik temasların sürdürülmesinin gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Enerji Güvenliği ve Kalkınma Yolu Projesi Gündemdeydi

Toplantıda enerji güvenliği konuları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin, petrol arzında alternatif güzergahların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel ticaret ve enerji güvenliği açısından kritik rol oynadığına dikkat çeken Erdoğan, proje süreçlerinin hızlandırılmasının tüm taraflar için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu Kapsamında Kritik Temas

Görüşmenin, uluslararası diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilmesi, bölgesel konuların çok taraflı platformlarda ele alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için diplomatik temaslarını sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.