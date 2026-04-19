Mersin genelinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Silifke ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle bir mahallede yol çökerken, çevredeki tarım alanları ve seralar su altında kaldı.

Kırsal mahallelerde sel etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentte beklenen sağanak özellikle Silifke’ye bağlı kırsal mahallelerde etkisini gösterdi.

Keben ve Kargıcak mahallelerinde yoğun yağış sonrası sel suları oluşurken, Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisinde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yolun zarar görmesi nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı.

Tarım arazileri ve seralar zarar gördü

Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel suları, bölgedeki tarım arazileri ve seralara da zarar verdi. Üreticilerin ekili alanlarının su altında kaldığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Ekipler bölgede çalışma başlattı

Olayın ardından ilgili ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yolun çöken bölümünde onarım çalışmalarının sürdüğü, selden etkilenen alanlarda ise incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.