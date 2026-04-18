Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden ve para transferine aracılık eden kişileri tespit etti.

13 İlde Eş Zamanlı Baskın

Operasyon; İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Adana, Trabzon ve birçok ili kapsayan 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler yakalandı.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini bu yöntemlerle yönettiği değerlendirildi.

53 Kişi Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53’ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.