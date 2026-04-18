Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

“Gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi”

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sürecinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

“Delil karartma iddiaları mercek altında”

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, “suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” iddiaları kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

“Soruşturma genişleyerek sürüyor”

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosyada daha önce de farklı illerde operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Son tutuklamayla birlikte soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.