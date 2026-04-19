Muğla’nın Yatağan ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, çıktığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçarken çatıdan düştü

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak için Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerini fark eden Kırbaş’ın bir binaya girerek çatıya çıktığı öğrenildi. Buradan yan binanın çatısına geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Kırbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Molotoflu saldırı şüphesi dikkat çekti

Hayatını kaybeden Yalçın Demir Kırbaş’ın daha önce Gonca Köksal’ın ailesinin yaşadığı eve molotoflu saldırı düzenlediği iddiasıyla da arandığı öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.