ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde belirsizlik devam ederken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilikte dikkat çeken bir artış yaşandı. Açık kaynak istihbaratı (OSINT) verileri ve uydu görüntülerine dayanan analizlerde, bölgeye gönderilen ABD askeri uçaklarının sayısında belirgin yükseliş olduğu belirtildi.

Nakliye ve yakıt ikmal uçakları öne çıktı

Açık kaynak verilerine göre, bölgeye sevk edilen uçakların büyük bölümünü C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçakları oluşturdu. Orta Doğu’ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 8, bölgeden ayrılan uçak sayısının ise en az 6 olduğu gözlemlendi.

Ayrıca KC-135R Stratotanker tipi havada yakıt ikmal uçakları ile KC-46A Pegasus tipi tanker ve stratejik nakliye uçaklarının Avrupa ve Orta Doğu hava sahalarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. ABD’den kalkış yapan ve istikameti henüz netleşmeyen bazı uçakların da bulunduğu ifade edildi.

Uydu görüntülerinde askeri yoğunluk iddiası

Sosyal medyada OSINT analizleri yapan bazı kullanıcılar, Hint Okyanusu’nda yer alan İngiltere ve ABD’nin ortak üssü Diego Garcia üzerinden paylaşılan uydu görüntülerine dikkat çekti.

Bu görüntülerde üs içerisinde dört avcı-bombardıman uçağı, dört yakıt ikmal uçağı, üç ağır nakliye uçağı ve bir deniz devriye uçağının bulunduğu öne sürüldü. Analiz yapan kullanıcılar, bu tür askeri düzenin genellikle operasyon öncesi hazırlık aşamalarında görüldüğünü iddia etti.

“Yeni saldırı hazırlığı” yorumları yapıldı

OSINT analizleri paylaşan bazı hesaplar, bölgedeki askeri hareketliliğin ABD’nin İran’a yönelik yeni bir operasyon hazırlığında olabileceğine işaret ettiğini ileri sürdü.

Bu yorumlarda, ABD’nin diplomatik süreçleri bir “kamuflaj” olarak kullanabileceği ve askeri hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde değerlendirmeler yapıldı.

ABD-İran müzakerelerinde anlaşma sağlanamamıştı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci, 8 Nisan’da ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesle geçici olarak durdurulmuştu.

Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yapılan doğrudan görüşmelerin anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ulaşılamamasının nedeninin ABD’nin “aşırı talepleri” olduğunu duyurmuştu.