Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray maça golle başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz maçın başında rakip savunmayı zorladı. 2. dakikada Mauro Icardi’nin attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, erken bulduğu golle oyunun kontrolünü ele aldı.

İlk golün ardından baskısını sürdüren Galatasaray, 34. dakikada Yunus Akgün’ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının kalan bölümünde Gençlerbirliği topa daha fazla sahip olsa da etkili gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve devre Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

VAR kararı üçüncü gole izin vermedi

İkinci yarıda iki takımın daha dengeli bir oyun sergilediği görüldü. Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı ancak yapılan VAR incelemesi sonucunda gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gençlerbirliği farkı bire indirdi

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna ortak olmaya çalışan Gençlerbirliği, 67. dakikada Mbaye Niang’ın golüyle farkı bire düşürdü. Bu golün ardından ev sahibi ekip beraberlik için baskısını artırdı.

Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği cephesi bir pozisyonda penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.