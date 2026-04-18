Yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Malatya ve Elazığ’ın güney kesimleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Güneydoğu’da Şiddetli Yağış Bekleniyor

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Akdeniz ve İç Anadolu da Etkilenecek

Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep çevrelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor. Başkent Ankara için ise yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmini yapıldı.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji verilerine göre yağışların gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.