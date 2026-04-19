Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurulduğunu duyurdu.

106 kilogram kokain ele geçirildi

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın iş birliğiyle hareket edildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kilogram kokain ele geçirildi.

“Sokaklara ulaşmadan engellendi”

Gürlek, ele geçirilen uyuşturucunun sokaklara ulaşmadan engellendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir.”

“Zehir tacirlerine sıfır tolerans”

Açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “zehir tacirlerine karşı sıfır tolerans” politikasına da dikkat çeken Gürlek, mücadelede kararlılık mesajı verdi:

“Sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız.”

Kurumlara teşekkür

Başarılı operasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz.”