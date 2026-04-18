Ankara’da 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Bilkent Yol Koşusu nedeniyle bazı yol ve caddelerde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 08.30’dan itibaren ihtiyaç olması halinde belirlenen güzergâhlarda araç trafiği durdurulacak.

Kapatılacak yollar arasında Bilkent Bulvarı’nın, Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı arasındaki Bilkent’e gidiş istikametindeki sağ iki şeridi yer alıyor.

Ayrıca İhsan Doğramacı Bulvarı Kavşağı’ndan 1597. Cadde üzerindeki Doğramacızade Ali Paşa Camii ile TRT binası önüne kadar olan çift yönlü güzergâh, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi’nin Bilkent Bulvarı 2 Kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasındaki şehir merkezi istikameti ile 1597. Cadde ve bu caddeye açılan tüm cadde ve sokakların da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.

— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) April 18, 2026