Fenerbahçe Kulübü’nün mali durumu, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda paylaşılan verilerle bir kez daha gündeme geldi. Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, kulübün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina tarafından okunan faaliyet raporuna göre, inceleme 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsadı.

Açıklanan verilere göre kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 8 milyar 997 milyon lira olarak kaydedildi. Toplam borç ve yükümlülüklerin 26 milyar 202 milyon liraya ulaştığı belirtilirken, öz kaynaklarda biriken zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğu ifade edildi.

Bu kalemlerle birlikte Fenerbahçe’nin toplam borcu 27 milyar 293 milyon lira olarak hesaplandı.

Kulübün mali tablosunda özellikle kısa vadeli borçların yüksekliği dikkat çekerken, finansal sürdürülebilirlik konusu yeniden tartışma başlıkları arasına girdi.