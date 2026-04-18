Amerikan yayın kuruluşu CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tahran ve Washington yönetimlerinden heyetler, diplomatik temasların yeni turu için 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelecek. Toplantının tam saatine ve detaylı takvimine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Taraflar arasında yürütülen diplomasi trafiği sonucunda 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti. Bu sürecin ardından ABD ve İranlı yetkililer, 11 Nisan'da yine Pakistan'ın ara buluculuğunda İslamabad'da ilk müzakereleri gerçekleştirmişti.