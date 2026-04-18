Yeni Yol Grubu/Gelecek Partisi Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Gülistan Doku davasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özdağ, açıklamasında, “Bu millet, devletin ‘şefkatli’ ve ‘adil’ eli olması gereken ‘vali’ye güvenemeyecekse kime güvenecektir? Adalet, gecikmeden ve eksiksiz tecelli etmelidir.”” ifadelerini kullanarak sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolduğunu ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığını hatırlatan Özdağ, aradan geçen uzun yıllara rağmen dosyanın aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanında derin bir yara açtığını vurguladı. Özdağ, Doku için bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınmasını önemli bir gelişme olduğunu belirten Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Ucu nereye giderse gitsin araştırılacak” yönündeki açıklamasının da adaletin tecellisi adına umut verici olduğunu ifade etti.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının kararlı duruşunu takdir ettiğini belirten Özdağ, “Ancak şu sorunun da açıkça sorulması gerekir! Önceki Adalet ve İçişleri Bakanları bu olayın üzerine neden kararlılıkla gitmemiştir?” ifadeleriyle geçmiş döneme yönelik eleştirilerde bulundu.

Özdağ ayrıca, ailenin mücadeleden vazgeçmesi durumunda Gülistan Doku’nun akıbetinin karanlıkta kalıp unutulup gitme ihtimaline dikkat çekerek, bu soruların devlet-vatandaş ilişkisinin temelini ilgilendirdiğini belirtti.