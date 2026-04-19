İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan’ın 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

“Diplomasinin kalbi Antalya’da attı”

Duran, paylaşımında Antalya’da gerçekleştirilen forumun uluslararası diplomasi açısından kritik bir platform olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.”

Geniş gündem: Ticaret, savunma, enerji

Forum kapsamında liderlerle yapılan görüşmelerde birçok başlığın ele alındığını belirten Duran, ikili ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayiine, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede temaslar gerçekleştirildiğini aktardı.

Gazze ve bölgesel gelişmeler masadaydı

Açıklamada, özellikle Gazze’deki insani durum, İsrail’in saldırıları ve İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci gibi kritik başlıkların da kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulandı.

“Türkiye küresel barışın anahtarı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem konuşmalarında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdiğini ifade eden Duran, Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolüne dikkat çekti:

“Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve millî duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var.”

Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu irade olmaya devam edeceğini belirtti.