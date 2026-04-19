Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

4 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.