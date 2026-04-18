Süleyman Demirel Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Feyza Keskin’den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Yapılan aramalarda genç öğrencinin son olarak Gölcük Yolu civarında görüldüğü tespit edildi.

İnşaat Alanında Cansız Beden Bulundu

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Feyza Keskin’in cansız bedeni Muzaffer Türkeş Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Spor Camiası Yasta

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği tarafından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda genç sporcunun vefatından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Milli Eğitim’den Taziye Mesajı

Recai Ocak da yaptığı açıklamada, öğrencinin vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.